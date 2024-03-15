UEFA Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen, Liverpool, Roma ve Atalanta çeyrek finale çıktı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, son 16 turu rövanşları dört maçla tamamlandı.

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15/03/2024

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UEFA Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen, Liverpool, Roma ve Atalanta çeyrek finale çıktı

Azerbaycan temsilcisi Karabağ, ilk maçta 2-2 berabere kaldığı Almanya'nın Bayer Leverkusen takımına konuk oldu.

BayArena Stadı’ndaki mücadelede Karabağ, 58. dakikada Abdellah Zoubir ve 67. dakikada Juninho'nun golleriyle 2-0 öne geçti.

Karabağ'da Elvin Cafarquliyev 63. dakikada kırmızı kart görürken, Leverkusen ekibi 72. dakikada Jeremie Frimpong ile farkı 1'e indirdi.

Bayer Leverkusen'de 90+3 ve 90+7. dakikalarda sahneye çıkan Patrik Schick, takımına 3-2'lik galibiyeti ve turu getirdi.

Salah, Liverpool tarihine geçti

Liverpool, 5-1 kazandığı müsabakanın rövanşında Sparta Prag'ı 6-1 yenerek çeyrek final biletini aldı.

Sparta Prag ağlarını sarsan Muhammed Salah, Liverpool formasıyla üst üste 7 sezonda 20 gol atmayı başaran ilk futbolcu oldu.

Milli futbolcu Zeki Çelik'in 90 dakika forma giydiği maçta ise Roma, Brighton'a 1-0 kaybetse de ilk maçtaki 4-0'lık galibiyetin avantajıyla adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Liverpool (İngiltere)-Sparta Prag (Çekya): 6-1 (İlk maç 5-1)

Brighton (İngiltere)-Roma (İtalya): 1-0 (0-4)

Atalanta (İtalya)-Sporting Lizbon (Portekiz): 2-1 (1-1)

Bayer Leverkusen (Almanya)-Karabağ (Azerbaycan): 3-2 (2-2)

15/03/2024 09:01
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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