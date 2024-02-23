UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica, Milan, Freiburg, Karabağ son 16 turuna kaldı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşı, dört karşılaşmayla başladı.

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23/02/2024

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UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica, Milan, Freiburg, Karabağ son 16 turuna kaldı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, TSİ 20.45'te başlayan maçlar tamamlandı.

Benfica (Portekiz), Milan (İtalya), Freiburg (Almanya) ve Karabağ (Azerbaycan), turnuvada son 16 turu biletini aldı.

Benfica forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, golsüz sona eren Toulouse maçının 85. dakikasında Angel di Maria'nın yerine oyuna girdi.

İlk maçta Portekiz'in Braga takımını 4-2 yenen Azerbaycan temsilcisi Karabağ, uzatmaya giden rövanş mücadelesini 3-2 kaybetmesine karşın toplamda 6-5'lik skorla adını son 16 turuna yazdırdı. Karabağ'a turu getiren golü 120+2. dakikada Neriman Axundzade attı.

Eşleşmelerde iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Toulouse (Fransa)-Benfica (Portekiz): 1-2, 0-0

Rennes (Fransa)-Milan (İtalya): 0-3, 3-2

Freiburg (Almanya)-Lens (Fransa): 0-0, 3-2 (Uzatmada)

Karabağ (Azerbaycan)-Braga (Portekiz): 4-2, 2-3 (Uzatmada)

23/02/2024 12:26
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TAGS: UEFA Avrupa Ligi, Benfica, Milan, Freiburg, Karabağ
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