UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi Barcelona!

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu. Galatasaray, İspanyol devi Barcelona ile eşleşti.

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25/02/2022

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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi Barcelona!

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi belli oldu.

Sarı-kırmızılı ekip grubunu lider tamamlamış ve doğrudan son 16 turuna yükselmişti. Şampiyonlar Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Ligi'nin grup ikincileri arasında oynanan play-off turunun ardından turnuvadaki son 16 eşleşmeleri belli oldu.

Kura çekimine seri başı olarak katılan Galatasaray'ın Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Barcelona  oldu.

Avrupa Ligi son 16 maçları ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda ilk maçlar 10 Mart 2022'de, rövanş karşılaşmaları ise 17 Mart 2022'de oynanacak.

Son 16 turunun ardından yoluna devam edecek 8 takım çeyrek finalde mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 eşleşmeleri şu şekilde:

Rangers - Kızılyıldız

Braga - Monaco

Porto - Lyon

Atalanta - Bayer Leverkusen

Sevilla - West Ham

Barcelona - Galatasaray

Leipzig - Spartak Moskova

Real Betis - Eintracht Frankfurt

25/02/2022 13:41
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TAGS: UEFA, Avrupa Ligi, Galatasaray, RAKİP
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