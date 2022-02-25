UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi Barcelona!
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu. Galatasaray, İspanyol devi Barcelona ile eşleşti.
25/02/2022
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi belli oldu.
Sarı-kırmızılı ekip grubunu lider tamamlamış ve doğrudan son 16 turuna yükselmişti. Şampiyonlar Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Ligi'nin grup ikincileri arasında oynanan play-off turunun ardından turnuvadaki son 16 eşleşmeleri belli oldu.
Kura çekimine seri başı olarak katılan Galatasaray'ın Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Barcelona oldu.
Avrupa Ligi son 16 maçları ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda ilk maçlar 10 Mart 2022'de, rövanş karşılaşmaları ise 17 Mart 2022'de oynanacak.
Son 16 turunun ardından yoluna devam edecek 8 takım çeyrek finalde mücadele edecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 eşleşmeleri şu şekilde:
Rangers - Kızılyıldız
Braga - Monaco
Porto - Lyon
Atalanta - Bayer Leverkusen
Sevilla - West Ham
Barcelona - Galatasaray
Leipzig - Spartak Moskova
Real Betis - Eintracht Frankfurt