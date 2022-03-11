UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçları sona erdi.
11/03/2022
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçları oynanan 4 karşılaşmayla sona erdi.
TSİ 23.00'te başlayan maçta Atalanta, Bayer Leverkusen'i 3-2 mağlup etti.
Alman temsilcisi 11. dakikada Charles Aranguiz ile öne geçti. Ev sahibi Atalanta, 23' Ruslan Malinovskyi ve 25', 49' Luis Muriel'in golleriyle 3-1'lik üstünlüğü yakaladı. Gecenin son golü 63' Moussa Diaby'den geldi: 3-2.
Atalanta'da milli futbolcu Merih Demiral 90 dakika görev yaptı.
- UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
Atalanta 3-2 Bayer Leverkusen
Rangers 3-0 Kızılyıldız
Braga 2-0 Monaco
Barcelona 0-0 Galatasaray
Sevilla 1-0 West Ham United
Karşılaşmaların rövanşları 17 Mart Perşembe günü oynanacak. Turu geçen takımlar adını çeyrek finale yazdıracak.