UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçları oynanan 4 karşılaşmayla sona erdi.



TSİ 23.00'te başlayan maçta Atalanta, Bayer Leverkusen'i 3-2 mağlup etti.



Alman temsilcisi 11. dakikada Charles Aranguiz ile öne geçti. Ev sahibi Atalanta, 23' Ruslan Malinovskyi ve 25', 49' Luis Muriel'in golleriyle 3-1'lik üstünlüğü yakaladı. Gecenin son golü 63' Moussa Diaby'den geldi: 3-2.



Atalanta'da milli futbolcu Merih Demiral 90 dakika görev yaptı.



- UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları



Atalanta 3-2 Bayer Leverkusen

Rangers 3-0 Kızılyıldız

Braga 2-0 Monaco

Barcelona 0-0 Galatasaray

Sevilla 1-0 West Ham United



Karşılaşmaların rövanşları 17 Mart Perşembe günü oynanacak. Turu geçen takımlar adını çeyrek finale yazdıracak.

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11/03/2022 09:33