UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 16 turunda ilk karşılaşmalar sona erdi.



Milli futbolcu Zeki Çelik'in forma giydiği Roma, sahasında Athletic Bilbao'yu 2-1 yendi. Zeki Çelik, 90 dakika görev aldığı maçta bir asist yaptı.



Bir diğer milli oyuncu Can Uzun'un görev yaptığı Eintracht Frankfurt ise deplasmanda Ajax'ı 2-1 mağlup etti. Can Uzun, mücadelenin 90. dakikasında oyuna dahil oldu.



Müsabakaların rövanşları, 13 Mart Perşembe günü oynanacak.



Alınan sonuçlar şöyle:



AZ Alkmaar (Hollanda)-Tottenham (İngiltere): 1-0



Real Sociedad (İspanya)-Manchester United (İngiltere): 1-1



FCSB (Romanya)-Olimpik Lyon (Fransa): 1-3



Fenerbahçe-Rangers (İskoçya): 1-3



Viktoria Plzen (Çekya)-Lazio (İtalya): 1-2



Bodo/Glimt (Norveç)-Olympiakos (Yunanistan): 3-0



Ajax (Hollanda)-Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-2



Roma (İtalya)-Athletic Bilbao (İspanya): 2-1