UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonu gruplarında 4. hafta maçları tamamlandı.

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10/11/2023

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UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları


Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunda alınan sonuçlar şöyle:

  • Freiburg (Almanya) - Backa Topola (Sırbistan): 5-0
  • West Ham (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan): 1-0
  • AEK (Yunanistan) - Olimpik Marsilya (Fransa): 0-2
  • Real Betis (İspanya) - Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi): 4-1
  • Rangers (İskoçya) - Sparta Prag (Çekya): 2-1
  • Atalanta (İtalya) - Sturm Graz (Avusturya): 1-0
  • Sporting Lizbon (Portekiz) - Rakow (Polonya): 2-1
  • Hacken (İsveç) - Molde (Norveç): 1-3
  • Ajax (Hollanda) - Brighton Hove Albion (İngiltere): 0-2
  • LASK (Avusturya) - Union Saint-Gilloise (Belçika): 3-0
  • Toulouse (Fransa) - Liverpool (İngiltere): 3-2
  • Rennes (Fransa) - Panathinaikos (Yunanistan): 3-1
  • Maccabi Haifa (İsrail) - Villarreal (İspanya): 1-2
  • Servette (İsviçre) - Sheriff (Moldova): 2-1
  • Slavia Prag (Çekya) - Roma (İtalya): 2-0
  • Karabağ (Azerbaycan) - Bayer Leverkusen (Almanya): 0-1
10/11/2023 10:04
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TAGS: UEFA Avrupa Ligi
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