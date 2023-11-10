UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonu gruplarında 4. hafta maçları tamamlandı.
10/11/2023
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunda alınan sonuçlar şöyle:
- Freiburg (Almanya) - Backa Topola (Sırbistan): 5-0
- West Ham (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan): 1-0
- AEK (Yunanistan) - Olimpik Marsilya (Fransa): 0-2
- Real Betis (İspanya) - Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi): 4-1
- Rangers (İskoçya) - Sparta Prag (Çekya): 2-1
- Atalanta (İtalya) - Sturm Graz (Avusturya): 1-0
- Sporting Lizbon (Portekiz) - Rakow (Polonya): 2-1
- Hacken (İsveç) - Molde (Norveç): 1-3
- Ajax (Hollanda) - Brighton Hove Albion (İngiltere): 0-2
- LASK (Avusturya) - Union Saint-Gilloise (Belçika): 3-0
- Toulouse (Fransa) - Liverpool (İngiltere): 3-2
- Rennes (Fransa) - Panathinaikos (Yunanistan): 3-1
- Maccabi Haifa (İsrail) - Villarreal (İspanya): 1-2
- Servette (İsviçre) - Sheriff (Moldova): 2-1
- Slavia Prag (Çekya) - Roma (İtalya): 2-0
- Karabağ (Azerbaycan) - Bayer Leverkusen (Almanya): 0-1