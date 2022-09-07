UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması başlıyor

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi 2022-2023 sezonu grup maçları yarın başlayacak.

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07/09/2022

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UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonuna katılan 32 takım, dörderli 8 grupta mücadele edecek.

Fenerbahçe, B Grubu ilk hafta maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını ağırlayacak.

H Grubu'ndaki Trabzonspor ise ilk karşılaşmasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a konuk olacak.

İlk hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

19.45 Zürih (İsviçre) - Arsenal (İngiltere)

19.45 PSV (Hollanda) - Bodo/Glimt (Norveç)

19.45 AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Rennes (Fransa)

19.45 Fenerbahçe - Dinamo Kiev (Ukrayna)

19.45 Ludogorets (Bulgaristan) - Roma (İtalya)

19.45 HJK Helsinki (Finlandiya) - Real Betis (İspanya)

19.45 Malmö (İsveç) - Braga (Portekiz)

19.45 Union Berlin (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)

22.00 Manchester United (İngiltere) - Real Sociedad (İspanya)

22.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Sheriff (Moldova)

22.00 Lazio (İtalya) - Feyenoord (Hollanda)

22.00 Sturm Graz (Avusturya) - Midtjylland (Danimarka)

22.00 Nantes (Fransa) - Olympiakos (Yunanistan)

22.00 Freiburg (Almanya) - Karabağ (Azerbaycan)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Monaco (Fransa)

22.00 Ferencvaros (Macaristan) - Trabzonspor

07/09/2022 14:38
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TAGS: UEFA Avrupa Ligi
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