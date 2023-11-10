UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen takımlar: Gruplarda son durum

A GRUBU



West Ham United ve Freiburg'un son 2 hafta öncesinde gruptan çıkma şansı bulunuyor. İki takım da Konferans Ligi'ne katılmayı garantiledi.



Grubun diğer takımı Olympiacos'un gruptaki durumu henüz netlik kazanmazken FK TSC Backa Topola'nın gruptan çıkma şansı kalmadı.



Sırbistan ekibi son 2 hafta Konferans Ligi'ne katılmak için mücadele edecek.



PUAN DURUMU



1. West Ham United - 9

2. SC Freiburg - 9

3. Olympiacos - 4

4. FK TSC Backa Topola - 1

B GRUBU



Marsilya, Konferans Ligi play-off turuna katılmayı garantiledi.



Brighton, AEK ve Ajax'ın grubu ilk iki sırada bitirme ihtimali bulunuyor.



PUAN DURUMU



1. Marsilya - 8

2. Brighton - 7

3. AEK - 4

4. Ajax - 2

C GRUBU



Real Betis, Konferans Ligi play-off turuna katılmaya hak kazanırken gruptan çıkmayı henüz garantilemedi.



Rangers, Sparta Prag ve Aris Limassol'un ilk iki sıra ve Konferans Ligi play-off turu şansı sürüyor.



PUAN DURUMU

1. Real Betis - 9

2. Rangers - 7

3. Sparta Prag - 4

4. Aris Limassol - 3

D GRUBU



Atalanta, grubu ilk iki sırada bitirmeyi, Sporting ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunu garantiledi.



Sturm Graz'ın ilk iki sıra için şansı devam ederken Rakow Czestochowa'nın Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkma ihtimali kalmadı.



Polonya ekibinin UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu için şansı sürüyor.



PUAN DURUMU



1. Atalanta - 10

2. Sporting - 7

3. Sturm Graz - 4

4. Rakow Czestochowa - 1

E GRUBU



Liverpool, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunu garantiledi ancak henüz ilk iki sıradaki yeri net değil.



Toulouse, Union St. Gilloise ve LASK Linz'in ilk iki sıra şansı ve UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turuna katılma ihtimali bulunuyor.



PUAN DURUMU



1. Liverpool - 9

2. Toulouse - 7

3. Union St. Gilloise - 4

4. LASK Linz - 3

F GRUBU



Rennes, Avrupa kupalarında yoluna devam etmeyi garantileyen tek takım konumunda.



Villareal, Panathinaikos ve Maccabi Haifa'nın gruptan çıkma ve UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turuna katılma şansı bulunuyor.



PUAN DURUMU



1. Rennes - 9

2. Villareal - 6

3. Panathinaikos - 4

4. Maccabi Haifa - 1

G GRUBU



Slavia Prag ve Roma, Avrupa Konferans Ligi play-off turuna katılmayı garantiledi ancak ilk iki sıradaki yerleri henüz net değil.



Servette'nin ilk iki şansı bulunuyor.



Sheriff Tiraspol'un grupta çıkma şansı kalmazken Avrupa Konferans Ligi-play-off turuna katılma şansı bulunuyor.



PUAN DURUMU



1. Slavia Prag - 9

2. Roma - 9

3. Servette - 4

4. Sheriff Tiraspol - 1

H GRUBU



Bayer Leverkusen, grubu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi.



Karabağ ve Molde'nin ilk iki sıra için şansı devam ederken Hacken'in gruptan çıkma ihtimali bulunmuyor.



Hacken'in Avrupa Konferans Ligi play-off turu için şansı sürüyor.



PUAN DURUMU



1. Bayer Leverkusen - 12

2. Karabağ - 6

3. Molde - 6

4. Hacken - 0