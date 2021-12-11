UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu Eljif Elmas

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11/12/2021

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UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu Eljif Elmas

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. haftanın en iyi oyuncusu, İtalya'nın Napoli ekibinde forma giyen Eljif Elmas oldu.

UEFA'nın internet sitesinde yapılan oylamada Eljif Elmas'ın yanı sıra Real Sociedad'dan Mikel Oyarzabal, Dinamo Zagreb'den Mislav Orsic ve Spartak Moskova'dan Aleksandr Selikhov yer aldı.

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen orta saha oyuncusu Eljif, Napoli'nin Leicester City'yi 3-2 yendiği maçta 2 gol attı ve oylamada rakiplerini geride bırakarak haftanın futbolcusu seçildi.

 

11/12/2021 10:16
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TAGS: UEFA Avrupa Ligi’nde haftanın oyuncusu Eljif Elmas
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