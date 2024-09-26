UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta karşılaşmaları, oynanan 9 maçla başladı

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta mücadeleleri, oynanan 9 karşılaşmayla başladı.

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26/09/2024

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UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta karşılaşmaları, oynanan 9 maçla başladı

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta mücadeleleri, oynanan 9 karşılaşmayla başladı.

Galatasaray, İstanbul'da oynanan maçta Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

AZ Alkmaar- Elfsborg: 3-2

Bodo/Glimt-Porto: 3-2

Ludogorets- Slavia Prag: 0-2

Dinamo Kiev- Lazio: 0-3

Midtjylland- Hoffenheim: 1-1

Anderlecht- Ferencvaros: 2-1

Manchester United- Twente: 1-1

Nice- Real Sociedad: 1-1

26/09/2024 10:00
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