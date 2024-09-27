UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta karşılaşmaları tamamlandı
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta mücadeleleri, oynanan 9 karşılaşmayla tamamlandı.
27/09/2024
Fenerbahçe, sahasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı 2-1 mağlup ederken, Beşiktaş deplasmanda Hollanda ekibi Ajax'a 4-0 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Malmö- Rangers: 0-2
FCSB- RFS: 4-1
Braga- Maccabi Tel Aviv: 2-1
Roma- Athletic Bilbao: 1-1
Olimpik Lyon- Olympiakos: 2-0
Tottenham- Karabağ: 3-0
Eintracht Frankfurt- Viktoria Plzen: 3-327/09/2024 10:26