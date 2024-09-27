UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta karşılaşmaları tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta mücadeleleri, oynanan 9 karşılaşmayla tamamlandı.

ads ads ads ads
27/09/2024

ads
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta karşılaşmaları tamamlandı

Fenerbahçe, sahasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı 2-1 mağlup ederken, Beşiktaş deplasmanda Hollanda ekibi Ajax'a 4-0 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Malmö- Rangers: 0-2

FCSB- RFS: 4-1

Braga- Maccabi Tel Aviv: 2-1

Roma- Athletic Bilbao: 1-1

Olimpik Lyon- Olympiakos: 2-0

Tottenham- Karabağ: 3-0

Eintracht Frankfurt- Viktoria Plzen: 3-3

27/09/2024 10:26
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: UEFA, Avrupa Ligi, spor
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.