UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Villarreal!

UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiliz Manchester United ile İspanyol Villarreal karşı karşıya geldi.

Polonya'nın Energa Gdansk Stadı'nda oynanan maçın normal süresi 1-1 sona ererken, penaltılarda rakibine 11-10 üstünlük kuran İspanyol ekibi, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon oldu.

Mücadelenin 29. dakikasında Gerard Moreno ile öne geçen Villarreal'e Manchester United'ın cevabı, 55. dakikada Edinson Cavani ile oldu ve maçın normal süresi 1-1 sona erdi.

Uzatma dakikalarında da başka gol olmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.

Villarreal, kullandığı 11 penaltının tamamını gole çevirirken, Manchester United, 11. penaltıyı kaleci David de Gea ile kaçırınca, turnuvada İspanyol ekibi şampiyonluğa ulaştı.

EMERY TARİH YAZDI

Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmış olan Villarreal'de teknik direktör Unai Emery de tarih yazmayı başardı.

Daha önce Sevilla ile bu turnuvayı 3 kez kazanan Emery, Villarreal ile şampiyonluk sayısını 4'e çıkardı ve turnuvada en çok şampiyon olan teknik adam unvanını ele geçirdi.

Bu habere tepkiniz:



27/05/2021 13:29