UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü eleme turunun ilk maçları yarın yapılacak
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda, üçüncü eleme turunun ilk ayağı, 7 maçla tamamlanacak.
03/08/2022
Turnuvadaki Türk temsilcisi Fenerbahçe, Çekya'nın Slovacko takımını saat 20.00'de konuk edecek.
Avrupa Ligi üçüncü eleme turu maçlarının programı şöyle:
18.30 AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)-Partizan (Sırbistan)
20.00 Malmö (İsveç)-F91 Diddeleng (Lüksemburg)
20.00 Fenerbahçe-Slovacko (Çekya)
21.15 Maribor (Slovenya)-HJK Helsinki (Finlandiya)
21.45 Linfield (Kuzey İrlanda)-Zürih (İsviçre)
22.00 Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)-Shkupi (Kuzey Makedonya)
22.00 Olympiakos (Yunanistan)-Slovan Bratislava (Slovakya)