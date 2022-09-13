UEFA Avrupa Ligi'ndeki Arsenal-PSV Eindhoven maçı ertelendi

ads ads ads ads
13/09/2022

ads
ads
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Arsenal-PSV Eindhoven maçı ertelendi

UEFA, İngiliz takımı Arsenal ile Hollanda takımı PSV Eindhoven arasında 15 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

UEFA'dan yapılan erteleme nedeniyle ilgili açıklamada, Kraliçe II. Elizabeth'in vefatı nedeniyle ilan edilen ulusal yastan ötürü polis kaynaklarının kısıtlı olması ve planlama sorunlarının yaşandığı ifade edildi.

Maçın oynanacağı tarihin ilerleyen günlerde duyurulacağı belirtildi.

13/09/2022 08:36
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: UEFA Avrupa Ligi
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.