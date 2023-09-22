UEFA Avrupa Ligi'nin ölüm grubu gol düellolarına sahne oldu
UEFA Avrupa Ligi B grubunda Ajax ile Marsilya ve Brighton ile AEK karşılaştı. Mücadeleler gol düellolarına sahne oldu.
22/09/2023
UEFA Avrupa Ligi'nde B grubunun ilk maçları oynandı. Ajax, sahasında Marsilya ile karşılaşırken; Brighton ise AEK'i konuk etti.
Ajax ile Marsilya arasındaki mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi.
İlk yarısı 2-2 beraberlikle sona eren maçın ikinci yarısında takımlar birer gol daha buldu.
Brighton-AEK maçında konuk ekip kazandı
Brighton ile AEK'nın mücadele ettiği maçta AEK üç kez öne geçtiği maçı kazandı.
Mücadele 3-2 konuk ekip üstünlüğüyle sona erdi.
Brighton bu maçla birlikte tarihinde ilk kez Avrupa maçına çıktı.
B grubunda oynanan maçlar sonrasında AEK haftayı lider kapattı.