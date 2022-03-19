UEFA B Lisans Antrenörlük Kursu başvuruları başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Eğitim Üst Kurulu UEFA B Lisans Antrenörlük Kursu için başvuruların başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada kursa son başvuru tarihinin 7 Nisan 2022 Perşembe günü olduğu belirtilirken, kursa katılacak olanların başvurularını KTFF Genel Sekreterliği'ne ilgili tarihe kadar yapmaları gerektiği kaydedildi.

KTFF tarafından tapılan açıklama şöyle;

KTFF tarafından yayımlanan Teknik Adamların Statüsü, Çalışma Esasları ile Eğitimi ve Sınıflandırması Talimatı gereği 2021-2022 Futbol Sezonunda KTFF Eğitim Üst Kurulu tarafından organize edilecek olan UEFA B Lisans Antrenörlük Kursu için Bilgilendirme ve Başvuru Formu, kursa katılmak isteyen adaylar tarafından bir tamam doldurulup KTFF Genel Sekreterliği’ne 07/04/2022 tarihine kadar elden teslim edilmelidir. KTFF Eğitim Üst Kurulu, başvuruda bulunan kişilerin uygunluklarını belirleyecek ve bilgi verecektir.

UEFA B LİSANS KURSUNA BAŞVURANLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

KTFF tarafından düzenlenecek olan EUFA B Lisans Antrenörlük Kursuna katılacak olan kişilerin;

KKTC vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmaları

En az lise ve dengi okul mezunu olmaları

Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve organize suçlardan; zimmet, nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, emniyeti suiistimal, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı kesin hüküm giymemiş olmaları

Disiplin Kurulu tarafından bir seferde 3 aydan fazla, toplamda 6 ay veya daha fazla ceza almamış olmaları

İlgili kursa katılmasına herhangi bir engeli olmadığına dair sağlık raporu almış olmaları, zorunludur.

İlgililerin bir üst kursa katılabilmesi için, başvuru tarihine kadar açılmış olan en son zorunlu gelişim seminerlerine ve yenileme kurslarına katılmış, istenen vizeleri tamamlamış ve o kursun ön koşullarını yerine getirmiş olmaları şarttır. Bu durumda, UEFA B Lisans Antrenörlük Kursu’na katılım için, katılımcılardan UEFA C lisans sertifikaları ile 3 vize koşulunu yerine getirmiş olmaları beklenmektedir. 3 vize koşulunu yerine getiremeyen kişiler, UEFA B Lisans Antrenörlük Kursu’na katılamazlar.

UEFA B LİSANS KURSU İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

UEFA B Lisans Kursu, iki oturumdan oluşacak olup; teorik ve pratik olmak üzere, hibrit olarak planlanmış bir kurs türüdür. Teorik dersler online platform “ZOOM” uygulaması üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu nedenle katılımcıların, ilgili programa erişimleri için yeterli teknik gerekliliklerini yerine getirmiş olmaları beklenir. Uygulamalı dersler, ders günü ve saati kursiyerlere önceden haber verileceği üzere yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Teorik ve pratik ders ayrımı gözetmeksizin, kurs programına katılım eksiksiz olmalıdır. Kurs programı süresince devamsızlık yapılmış olması, kursiyerin programı tamamlayamayacağı anlamına gelmektedir. Böyle bir durumda, kurs ücreti katılımcıya geri ödenmez.

Kursun ilk oturumu 18-30 Nisan tarihleri arasında olacaktır. İlgili tarihler arasında gerçekleşecek olan kursun ders saatleri kursiyerlere bildirilecektir. Ders saatlerinde değişiklik yapma yetkisi Eğitim Üst Kurulu’ndadır. Böyle bir durumda, kursiyerler önceden bilgilendirileceklerdir.

KTFF Teknik Adamların Statüsü, Çalışma Esasları ile Eğitimi ve Sınıflandırması Talimatı’nın 25. maddesi uyarınca 2021-2022 futbol sezonu EUFA B Lisans Antrenörlük Kursuna katılım, 5.000 (Beş bin Türk Lirası) TL olarak ücretlendirilmiştir. Katılım ücretleri, KTFF Mali İşleri’ne makbuz karşılığı yatırılacaktır. Katılımcılar, kurs ücreti ödemelerini nakit olarak veya günlük çek ile yapabilirler.

Bir kursiyerin, sertifika almaya hak kazanması için, kurs sürelerini eksiksiz olarak tamamlaması ve kurs sonunda yapılacak olan sınavlardan geçer not alması gerekmektedir. Kursun geçer notu 100 puan üzerinden değerlendirileceğinden, 60 puan üzerinde puan alan kişiler kursu başarıyla tamamlamış olacaklardır. İlgili puanın altında puan alan kursiyerler için bütünleme sınavı açılması kararı Eğitim Üst Kurulu’na bağlıdır. Eğitim Üst Kurulu bütünleme sınavı açtığı takdirde, katılımcıların yalnızca bir kez bütünlemeye girme hakları olacaktır. Yapılan bütünleme sınavında başarılı olan katılımcılar, sertifika almaya hak kazanırlar. Bütünleme sınavında başarı sağlayamayan kursiyerler, kursu başarı ile tamamlayamamış sayılacağından, başvuru sırasındaki kurs ücreti geri ödenmez.

Eğitim Üst Kurulu tarafından düzenlenen sınavlarda başarı gösterip kursu başarı ile tamamlayan katılımcılar, UEFA B Lisans Antrenörlük sertifikalarını KTFF Genel Sekreterliği’nden temin edilebilecektir.

UEFA B Lisans Kursu ve kursa başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen katılımcılar, KTFF’ye 0090 444 19 55 numaralı telefondan ulaşabilirler.

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19/03/2022 11:34