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UEFA Başkanı Ceferin, EURO 2024’ün neden Türkiye’ye verilmediğini açıkladı

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, EURO 2024'ün Türkiye'ye verilmemesiyle ilgili olarak "Türkiye'de düzenlemenin bazı riskleri vardı" açıklamasını yaptı

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28/09/2018

UEFA Başkanı Ceferin, EURO 2024’ün neden Türkiye’ye verilmediğini açıkladı

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, EURO 2024’ü düzenleme hakkının Almanya’ya verilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Yapılan oylamada Türkiye’ye 4 oy verilirken 12  oy alan Almanya, EURO 2024’ü düzenlemeye hak kazandı.

Tören sonrasında açıklamalarda bulunan UEFA Başkanı Ceferin şöyle konuştu; “Prosedür şeffaftı. Oylama demokratik oldu. Her demokratik karar, haklı bir karardır. Söyleyebileceğim tek şey fantastik bir EURO2024 bekliyorum. Değerlendirme raporu sonucunda Türkiye’de düzenlemenin bazı riskleri vardı. Türkiye’nin insan hakları aksiyon planı eksikti. Otel kapasitesi limitliydi. Birçok şehir için bazı endişeler vardı.”

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TAGS: UEFA, Ceferin, EURO 2024, haber, kıbrıs
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