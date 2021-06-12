UEFA: Eriksen'in durumu stabil

EURO 2020 B Grubu'nda oynanan Danimarka-Finlandiya maçı sırasında Christian Eriksen baygınlık geçirdi. UEFA, Eriksen'in sağlık problemi sebebiyle maçın ertelendiğini açıkladı.

Danimarka Futbol Federasyonu, Eriksen'in bilincinin açık olduğunu ve detaylı kontroller için hastaneye götürüldüğünü duyurdu.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında futbolseverleri üzen bir olay yaşandı.

Eriksen, takım arkadaşının sol kanattan taç atışını kullandığı 42. dakikada kendisini yere bıraktı. Olay sonrası sahaya giren sağlık ekipleri, 29 yaşındaki futbolcuya kalp masajı yaptı.

Bu sırada Eriksen'in etrafında çember oluşturan futbolcular, sağlık ekiplerinin müdahalesini endişeyle izledi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, mücadelenin tıbbi acil durum nedeniyle ertelendiği belirtildi. Maçın ne zaman oynanacağı hakkında ise bilgi verilmedi.

UEFA'dan ilk açıklama

UEFA, Christian Eriksen'in durumuyla ilgili ilk açıklamayı yaptı.

Yapılan açıklamada, Eriksen'in hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu belirtildi.

UEFA, Türkiye Saati İle 20:45'te bir açıklama daha yapılacağını belirtti.

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12/06/2021 20:29