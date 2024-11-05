UEFA Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'in hakemlerini açıkladı
Avrupa kupalarında 4. hafta maçlarını perşembe günü oynayacak olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'in müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
05/11/2024
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray-Tottenham maçını Belçikalı hakem Lawrence Visser, AZ Alkmaar-Fenerbahçe karşılaşmasını ise İskoç hakem John Beaton yönetecek.
RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde Kopenhag'a konuk olacağı maçta ise Hollandalı Joey Kooij düdük çalacak.05/11/2024 11:36