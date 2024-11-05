UEFA Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'in hakemlerini açıkladı

Avrupa kupalarında 4. hafta maçlarını perşembe günü oynayacak olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'in müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

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05/11/2024

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UEFA Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'in hakemlerini açıkladı

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray-Tottenham maçını Belçikalı hakem Lawrence Visser, AZ Alkmaar-Fenerbahçe karşılaşmasını ise İskoç hakem John Beaton yönetecek.

RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde Kopenhag'a konuk olacağı maçta ise Hollandalı Joey Kooij düdük çalacak.

05/11/2024 11:36
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TAGS: UEFA, Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir’
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