UEFA gelir dağıtım sistemini açıkladı

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, katılımcılara ayrılan 3,31 milyar avroluk tutarın 2,46 milyar avrosu (yüzde 74,38), UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa'da yer alan kulüplere dağıtılacak.

Kalan tutardan 565 milyon avro (yüzde 17,02) UEFA Avrupa Ligi'ndeki, 285 milyon avro (yüzde 8,60) ise UEFA Konferans Ligi'ndeki kulüplere tahsis edilecek.

Ayrıca öngörülen 4,4 milyar avroluk toplam miktarın yüzde 10'u (440 milyon avro) dayanışmaya, yüzde 7'si (308 milyon avro) katılmayan kulüplere ve yüzde 3'ü (132 milyon avro) eleme turundaki kulüplere verilecek.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve UEFA Gençlik Ligi'ne ise 25 milyon avro ayrılacak.