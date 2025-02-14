UEFA Gençlik Ligi'nde tarih yazan Trabzonspor'un rakibi belli oldu

UEFA Gençlik Ligi'nde Juventus'u 1-0 yenerek son 16 turuna yükselen Trabzonspor, Atalanta ile eşleşti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nın rakibi İtalya temsilcisi Atalanta oldu.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabaka, 4 veya 5 Mart'ta Trabzon'da oynanacak.

Bordo-mavililer, Atalanta'yı elemesi halinde çeyrek finalde Bayern Münih-Inter eşleşmesinin galibi ile karışılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trabzonspor'un 19 yaş altı takımından sorumlu yönetim kurulu üyesi Ali Beyazlı, UEFA Gençlik Ligi'nde önemli bir başarıya imza attıklarını vurguladı.

Beyazlı, bu seviyedeki mücadelenin kulüp ve oyuncular için büyük bir adım olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Atalanta gibi güçlü bir rakiple karşılaşmak gençlerimiz için değerli bir deneyim olacak. Trabzonspor'un mücadeleci ruhunu sahaya yansıtarak bu zorlu eşleşmeden alnımızın akıyla çıkmak ve adımızı çeyrek finale yazdırmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Teknik ekibimize ve gençlerimize güvenimiz tam. Bu önemli mücadelede taraftarımızın desteği, bizim en büyük gücümüz olacak. Papara Park'ı doldurarak gençlerimize güç vermek ve onların yanında olmak için tüm taraftarlarımızı Atalanta maçına bekliyoruz. Taraftarımızla birlikte aşamayacağımız hiçbir engel yok."