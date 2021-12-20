UEFA karar verdi, Tottenham elendi

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde koronavirüs vakaları nedeniyle Rennes maçına çıkamayan Tottenham'ı 3-0 hükmen mağlup ilan etti ve Tottenham turnuvaya veda etti.

UEFA, takımdaki Kovid-19 vakaları nedeniyle Avrupa Konferans Ligi'nin son haftasındaki Rennes maçına çıkamayan Tottenham'ı 3-0 hükmen mağlup ilan etti.

UEFA Konferans Ligi grubundaki son maçında Tottenham, Rennes ile karşılaşacaktı. Ancak bu mücadele Tottenham'daki vaka sayılarının 13'e çıkması nedeniyle ertelenmişti. Maçın 9 Aralık'ta yeniden oynanması kararlaştırılmıştı.

UEFA'nın 3-0 mağlup ilan ettiği İngiliz ekibi grubunu 3. sırada tamamladı ve elendi. Tottenham'ın 3 maçı coronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmişti. Antonio Conte'nin ekibi, bu süreçte ilk kez dün sahaya çıktı ve Liverpool ile 2-2 berabere kaldı.

Tottenham, bu kararla grubunda üçüncü sıraya geriledi ve turnuvaya veda etti. Tottenham'ın yerine Rennes ile Vitesse bir üst tura yükselen takımlar oldu.

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20/12/2021 17:48