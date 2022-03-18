UEFA Konferans Ligi çeyrek final rehberi: Kura çekimi ve maçlar ne zaman?

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu tamamlandı. 8 maçın ardından yoluna devam eden 8 takım çeyrek finale yükseldi.

Son 16 turu rövanş maçlarının ardından Kopenhag, AZ Alkmaar, Basel, Rennes, Vitesse, LASK Linz, Gent ve Partizan turnuvaya veda etti.

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalistler

İlk kez düzenlenen UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale adını yazdıran 8 takım şu şekilde:

PSV Eindhoven (Hollanda)

Bodo / Glimt (Norveç)

Marsilya (Fransa)

Leicester City (İngiltere)

Roma (İtalya)

Slavia Prag (Çekya)

PAOK (Yunanistan)

Feyenoord (Hollanda)

UEFA Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman?

Konferans Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kura çekimi 18 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek.

İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimi TSİ 17.00'de başlayacak.

Konferans Ligi çeyrek final ve yarı final maçları ne zaman?

Kura çekiminin ardından turnuvada çeyrek final ilk maçları 7 Nisan'da, rövanş karşılaşmaları ise 14 Nisan'da oynanacak.

Çeyrek finalin ardından yarı final ilk maçları 28 Nisan'da, rövanş müsabakaları ise 5 Mayıs'ta oynanacak.

Konferans Ligi finali nerede, ne zaman oynanacak?

İlk kez düzenlenen Konferans Ligi'nin ilk finali, 25 Mayıs Çarşamba günü, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan 21,690 kapasiteli Ulusal Stadyum'da oynanacak.

Bu habere tepkiniz:



18/03/2022 08:54