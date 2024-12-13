UEFA Konferans Ligi'nde 5. hafta maçları oynandı
UEFA Konferans Ligi'nde 5. hafta karşılaşmaları yapıldı.
13/12/2024
Ligde grup aşamasında Türkiye'yi temsil eden tek takım RAMS Başakşehir, Almanya ekibi Heidenheim'i 3-1 yenerek üst tura yükselme umutlarını son maça taşıdı.
UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
Vikingur (İzlanda)-Djurgarden (İsveç): 1-2
Astana (Kazakistan)-Chelsea (İngiltere): 1-3
Kopenhag (Danimarka)-Hearts (İskoçya): 2-0
Fiorentina (İtalya)-LASK (Avusturya): 7-0
Başakşehir-Heidenheim (Almanya): 3-1
Legia Varşova (Polonya)-Lugano (İsviçre): 1-2
HJK (Finlandiya)-Molde (Norveç): 2-2
Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Cercle Brugge (Belçika): 1-4
Petrocub (Moldova)-Real Betis (İspanya): 0-1
Dinamo Minsk (Belarus)-Larne (Kuzey İrlanda): 2-0
Noah (Ermenistan)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-3
Gent (Belçika)-TSC (Sırbistan): 3-0
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Rapid Wien (Avusturya): 3-1
Shamrock Rovers (İrlanda)-Borac (Bosna Hersek): 3-0
The New Saints (Galler)-Panathinaikos (Yunanistan): 0-2
Mlada Boleslav (Çekya)-Jagiellonia (Polonya): 1-0
St. Gallen (İsviçre)-Vitoria (Portekiz): 1-4
Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Celje (Slovenya): 2-0