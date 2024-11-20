UEFA, Kosova’nın sahadan çekildiği maç için kararını açıkladı
20/11/2024
UEFA, Romanya maçında sahadan çekilen Kosova'yı 3-0 hükmen mağlup saydı. Karşılaşmada Romanya taraftarları Sırbistan yanlısı tezahüratlar yapmıştı.
UEFA'nın merakla beklenen kararı resmen açıklandı.
UEFA, Romanya maçında sahadan çekilen Kosova'yı 3-0 hükmen mağlup saydı. Romanya'ya ise toplamda 100 bin Euro'nun üzerinde para cezası verildi.
Karşılaşmada Romanya taraftarları Sırbistan yanlısı tezahüratlar yapmıştı.
UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan karşılaşma 0-0 devam ederken Kosovalı oyuncular sahayı terketmişti. Bununla birlikte Romanya C Ligi'nden B Ligi'ne yükselmiş oldu.20/11/2024 23:14