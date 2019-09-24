UEFA resmen açıkladı! Futbolda devrim

UEFA bünyesinde düzenlenecek yeni organizasyonu UEFA Konferans Ligi'ni resmen duyurdu. Öte yandan VAR sisteminin de Avrupa Ligi'nde eleme turlarından itibaren uygulanacağını açıkladı.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), bünyesinde düzenlenecek yeni organizasyon UEFA Konferans Ligi'ni resmen duyurdu. 2021-2022'den itibaren UEFA Konferans Ligi düzenlenmeye başlanacak. UEFA ayrıca VAR sisteminin Avrupa Ligi'nde eleme turlarından itibaren uygulanmaya başlanacağını açıkladı.

UEFA'nın 3. organizasyonu olacak Konferans Ligi'nde amacın daha fazla ülke takımının Avrupa futbolunda yer almasının amaçlandığı kaydedildi.

Habere göre; Konferans Ligi'nin formatı Şampiyonlar Ligi'ne benzer bir şekilde 32 takım, 8 grup ve 4'erli takımlara ayrılarak oluşturulacak. Yeni uygulamaya göre, şampiyon takım bir sonraki sezon UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılım hakkı kazanacak.

Grubu 2. bitiren takımlar ise UEFA Avrupa Ligi'nde 3. olan takımlarla play-off müsabakası oynayacak ve kazanan takım UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

NE OLMUŞTU?

Alman Bild gazetesi geçtiğimiz günlerde organizasyonu ve organizasyon yapısını sayfalarına taşımış, Konferans Ligi'nin 3 sezon devam edeceğini açıklamıştı.

VAR SİSTEMİ ELEME TURLARINDAN İTİBAREN YÜRÜRLÜKTE

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezondan itibaren uygulanmaya başlanan VAR'la ilgili yeni bir karar daha aldı. Buna göre UEFA Avrupa Ligi'nde VAR, eleme turlarından itibaren uygulanmaya başlanacak.

24/09/2019 23:16