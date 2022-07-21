UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun ilk ayak maçları tamamlandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, ikinci eleme turunun ilk ayağında 5 karşılaşma oynandı.

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21/07/2022

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun ilk ayak maçları tamamlandı

Deplasmanda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

HJK (Finlandiya)-Viktoria Plzen (Çekya): 1-2

Maccabi Haifa (İsrail)-Olympiakos (Yunanistan): 1-1

Ferencvaros (Macaristan)-Slovan Bratislava (Slovakya): 1-2

Dinamo Kiev (Ukrayna)-Fenerbahçe: 0-0

Maribor (Slovenya)-Sheriff (Moldova): 0-0

21/07/2022 09:05
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TAGS: UEFA, Şampiyonlar, Ligi,
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