UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu, oynanan 10 maçla tamamlandı
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu, oynanan 10 maçla tamamlandı.
14/08/2024
Ligde 3. eleme turunda bugün Midtjylland (Danimarka), Bodo/Glimt (Norveç), Salzburg (Avusturya), Malmö (İsveç), Karabağ (Azerbaycan), Slavia Prag (Çekya), Sparta Prag (Çekya), Dinamo Kiev (Ukrayna), Lille (Fransa) ve Slovan Bratislava (Slovakya), rakiplerini eleyerek tur atladı.
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Müsabakalarda şu sonuçlar alındı:
Ferencvaros (Macaristan) - Midtjylland (Danimarka): 1-1 (0-2)
Rangers (İskoçya)- Dinamo Kiev (Ukrayna): 0-2 (1-1)
PAOK (Yunanistan) - Malmö (İsveç): 3-4 (2-2)
Ludogorets (Bulgaristan)- Karabağ (Azerbaycan): 2-7 (2-1)
Union Saint-Gilloise (Belçika)- Slavia Prag (Çekya): 0-1 (1-3)
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Slovan Bratislava (Slovakya): 0-0 (0-2)
Bodo/Glimt (Norveç)- Jagiellonia (Polonya): 4-1 (1-0)
FCSB (Romanya)- Sparta Prag (Çekya): 2-3 (1-1)
Fenerbahçe- Lille (Fransa): 1-1 (1-2)
Twente (Hollanda) - Salzburg (Avusturya): 3-3 (1-2)
Not: İlk maçların sonuçları parantez içinde yazılmıştır.14/08/2024 09:33