UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu 4 karşılaşma ile başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı 4 maçla başladı.

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12/02/2025

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu 4 karşılaşma ile başladı

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun play-off aşamasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Brest (Fransa)-Paris Saint-Germain (Fransa): 0-3

Juventus (İtalya)-PSV (Hollanda): 2-1

Manchester City (İngiltere)-Real Madrid (İspanya): 2-3

Sporting (Portekiz)-Borussia Dortmund (Almanya): 0-3

Müsabakaların rövanşı, 19 Şubat'ta oynanacak.

 

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TAGS: UEFA, Şampiyonlar Ligi, play-off turu
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