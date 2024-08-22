UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 4 karşılaşmayla tamamlandı
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar, oynanan 4 müsabakayla sona erdi.
22/08/2024
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar, oynanan 4 müsabakayla sona erdi.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Young Boys (İsviçre)-Galatasaray: 3-2
Midtjylland (Danimarka)-Slovan Bratislava (Slovakya): 1-1
Malmö (İsveç)-Sparta Prag (Çekya): 0-2
Dinamo Kiev (Ukrayna)-Salzburg (Avusturya): 0-2
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş maçları 27-28 Ağustos'ta oynanacak ve "Devler Ligi"ne kalan takımlar belli olacak.22/08/2024 10:36