UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 4 karşılaşmayla tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar, oynanan 4 müsabakayla sona erdi.

ads ads ads ads
22/08/2024

ads
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 4 karşılaşmayla tamamlandı


UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar, oynanan 4 müsabakayla sona erdi.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Young Boys (İsviçre)-Galatasaray: 3-2

Midtjylland (Danimarka)-Slovan Bratislava (Slovakya): 1-1

Malmö (İsveç)-Sparta Prag (Çekya): 0-2

Dinamo Kiev (Ukrayna)-Salzburg (Avusturya): 0-2

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş maçları 27-28 Ağustos'ta oynanacak ve "Devler Ligi"ne kalan takımlar belli olacak.

22/08/2024 10:36
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.