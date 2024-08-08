UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları sona erdi
08/08/2024
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları sona erdi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 3. eleme turu ilk ayağı, oynanan 3 karşılaşmayla tamamlandı.
Fenerbahçe'nin, Fransa temsilcisi Lille'i geçmesi halinde play-off turundaki olası rakibinin belirleneceği eşleşmede Slavia Prag, Union Saint-Gilloise'ı 3-1 yendi.
Müsabakaların rövanşları, 13 Ağustos Salı günü oynanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
Slavia Prag (Çekya) - Union Saint-Gilloise (Belçika): 3-1
Slovan Bratislava (Slovakya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0
Jagiellonia (Polonya) - Bodo/Glimt (Norveç): 0-108/08/2024 11:14