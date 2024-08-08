UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları sona erdi

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08/08/2024

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları sona erdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 3. eleme turu ilk ayağı, oynanan 3 karşılaşmayla tamamlandı.

Fenerbahçe'nin, Fransa temsilcisi Lille'i geçmesi halinde play-off turundaki olası rakibinin belirleneceği eşleşmede Slavia Prag, Union Saint-Gilloise'ı 3-1 yendi.

Müsabakaların rövanşları, 13 Ağustos Salı günü oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Slavia Prag (Çekya) - Union Saint-Gilloise (Belçika): 3-1

Slovan Bratislava (Slovakya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0

Jagiellonia (Polonya) - Bodo/Glimt (Norveç): 0-1

08/08/2024 11:14
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TAGS: haber, kıbrıs
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