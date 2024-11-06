UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta mücadelesi 9 maçla başladı
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunun 4. haftasının ilk gününde 9 maç oynandı.
06/11/2024
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunun 4. haftasının ilk gününde 9 maç oynandı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
PSV (Hollanda)-Girona (İspanya): 4-0
Slovan Bratislava (Slovakya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1-4
Real Madrid (İspanya)-Milan (İtalya): 1-3
Liverpool (İngiltere)-Bayer Leverkusen (Almanya): 4-0
Borussia Dortmund (Almanya)-Sturm Graz (Avusturya): 1-0
Sporting (Portekiz)-Manchester City (İngiltere): 4-1
Lille (Fransa)-Juventus (İtalya): 1-1
Celtic (İskoçya)-Leipzig (Almanya): 3-1
Bologna (İtalya)-Monaco (Fransa): 0-106/11/2024 09:30