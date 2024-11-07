UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta tamamlandı
Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. hafta müsabakaları oynandı.
07/11/2024
"Devler Ligi"nde günün maçlarının sonuçları şöyle:
Club Brugge (Belçika)-Aston Villa (İngiltere): 1-0
Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Young Boys (İsviçre): 2-1
Bayern Münih (Almanya)-Benfica (Portekiz): 1-0
Paris Saint Germain (Fransa)-Atletico Madrid (İspanya): 1-2
Inter (İtalya)-Arsenal (İngiltere): 1-0
Feyenoord (Hollanda)-Salzburg (Avusturya): 1-3
Kızılyıldız (Sırbistan)-Barcelona (İspanya): 2-5
Sparta Prag (Çekya)-Brest (Fransa): 1-2
Stuttgart (Almanya)-Atalanta (İtalya): 0-207/11/2024 10:43