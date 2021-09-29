UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Lionel Messi, yeni formasıyla siftah yaparken, Real Madrid ise tarihinin en büyük şoklarından birini yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu gece 4 grupta 8 karşılaşma oynandı. PSG'ye transferiyle yaza damgasını vuran Lionel Messi, yeni formasıyla siftah yaparken, Real Madrid ise tarihinin en büyük şoklarından birini yaşadı.

İŞTE GECENİN SONUÇLARI

Paris Saint-Germain - Manchester City: 2-0

Leipzig - Club Brugge: 1-2

Porto - Liverpool: 1-5

Milan - Atletico Madrid: 1-2

Borussia Dortmund - Sporting Lizbon: 1-0

Real Madrid - Sheriff: 1-2

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29/09/2021 10:07