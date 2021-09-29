UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Lionel Messi, yeni formasıyla siftah yaparken, Real Madrid ise tarihinin en büyük şoklarından birini yaşadı
29/09/2021
Lionel Messi, yeni formasıyla siftah yaparken, Real Madrid ise tarihinin en büyük şoklarından birini yaşadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu gece 4 grupta 8 karşılaşma oynandı. PSG'ye transferiyle yaza damgasını vuran Lionel Messi, yeni formasıyla siftah yaparken, Real Madrid ise tarihinin en büyük şoklarından birini yaşadı.
İŞTE GECENİN SONUÇLARI
Paris Saint-Germain - Manchester City: 2-0
Leipzig - Club Brugge: 1-2
Porto - Liverpool: 1-5
Milan - Atletico Madrid: 1-2
Borussia Dortmund - Sporting Lizbon: 1-0
Real Madrid - Sheriff: 1-2