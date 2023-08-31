UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına yükselen 3 takım daha belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu sonucu Royal Antwerp, Kopenhag ve PSV Eindhoven, grup aşamasına yükseldi.

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31/08/2023

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına yükselen 3 takım daha belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turu rövanşları 3 karşılaşmayla tamamlandı.

Rövanşların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle:

AEK (Yunanistan) - Royal Antwerp (Belçika): 1-2 (0-1)

Kopenhag (Danimarka) - Rakow (Polonya): 1-1 (1-0)

PSV Eindhoven (Hollanda) - Rangers (İskoçya): 5-1 (2-2)

31/08/2023 10:32
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TAGS: UEFA Şampiyonlar Ligi
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