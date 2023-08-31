UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına yükselen 3 takım daha belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu sonucu Royal Antwerp, Kopenhag ve PSV Eindhoven, grup aşamasına yükseldi.
31/08/2023
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turu rövanşları 3 karşılaşmayla tamamlandı.
Rövanşların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle:
AEK (Yunanistan) - Royal Antwerp (Belçika): 1-2 (0-1)
Kopenhag (Danimarka) - Rakow (Polonya): 1-1 (1-0)
PSV Eindhoven (Hollanda) - Rangers (İskoçya): 5-1 (2-2)