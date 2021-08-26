UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off rövanş maçları tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu, oynanan üç maçla tamamlandı.

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26/08/2021

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off rövanş maçları tamamlandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında Shakhtar Donetsk, Sheriff Tiraspol ve Salzburg bu sezon gruplarda mücadele edecek.

Shakhtar Donetsk'in Monaco'yu elemesiyle Beşiktaş, bugün gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimine 4. torbadan katılacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Monaco (Fransa): 1-0, 2-2 (uzatmalarda)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Sheriff Tiraspol (Moldova): 0-3, 0-0

Brondby (Danimarka) - Salzburg (Avusturya): 1-2, 1-2

26/08/2021 13:48
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TAGS: UEFA Şampiyonlar Ligi, spor, futbol
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