UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Heyecanı Başlıyor!

Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı, bugün oynanacak maçlarla başlıyor. Devler Ligi'nde ilk karşılaşmalar 4-5 Mart tarihlerinde oynanırken, rövanş mücadeleleri ise 11-12 Mart’ta gerçekleşecek.

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04/03/2025

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Heyecanı Başlıyor!

Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı, bugün oynanacak maçlarla başlıyor. Devler Ligi'nde ilk karşılaşmalar 4-5 Mart tarihlerinde oynanırken, rövanş mücadeleleri ise 11-12 Mart’ta gerçekleşecek.

Futbolseverler, bu dev maçları TRT ve Tabii Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.

Son 16 Turu Maç Programı (TSİ)

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TAGS: UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Heyecanı Başlıyor!
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