UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sparta Prag ve Salzburg, rakiplerini eleyerek gruplara kalmayı başardı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş müsabakaları oynandı.

ads ads ads ads
28/08/2024

ads
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sparta Prag ve Salzburg, rakiplerini eleyerek gruplara kalmayı başardı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş müsabakaları oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turunda Çekya ekibi Sparta Prag, İsveç temsilcisi Malmö'yü, 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında sahasında 2-0 yenerek gruplara kalmayı başardı.

Halil Umut Meler'in yönettiği müsabakada ise Avusturya temsilcisi Salzburg ile Ukrayna ekibi Dinamo Kiev 1-1 berabere kaldı.

İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Salzburg, sahasında aldığı beraberlikle tur atlayan taraf oldu.

28/08/2024 08:54
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: UEFA Şampiyonlar Ligi
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.