UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 2. hafta heyecanı yaşanıyor.

Inter deplasmanda galip

C Grubu'da Inter, Viktoria Plzen deplasmanından Dzeko'nun 20 ve Dumfries'in 70. dakikada attığı gollerle 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Inter, gruptaki puanını 3'e yükseltirken, Viktoria Plzen 2. maçından da puan çıkaramadı.

D Grubu'ndaki mücadelede Sporting Lizbon, ağırladığı Tottenham'ı Paulinho'nun 90 ve Arthur Gomes'in 90+3'üncü dakikadaki golleriyle 2-0 yendi.

Puanını 6'ya çıkaran Sporting Lizbon liderliğini sürdürdü. Tottenham ise 3 puanda kaldı.

Bayern, Lewa'lı Barça'yı evine boş gönderdi

Merakla beklenen C Grubu maçında ise sezon öncesi Barcelona'ya transfer olan Polonyalı golcü Lewandowski, eski takımı Bayern Münih'in karşısına çıktı.

Ev sahibi Bayern Münih, Lucas Hernandez'in 50 ve Sane'nin 54. dakikada kaydettiği gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Grupta 2'de 2 yapan Bayern Münih liderlik koltuğuna oturdu. Barcelona ise 3 puanda kaldı.

Liverpool, 89'da 3 puana uzandı

A Grubu'ndaki karşılaşmada Ajax, Salah'ın 17. dakikadaki golüyle öne geçen Liverpool'a, 27. dakikada Kudus ile yanıt verdi. Matip, 89. dakikada attığı golle ev sahibi Liverpool'un sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.

Geçen sezonun finalisti Liverpool puanını 3'e çıkarırken, Ajax 3 puanda kaldı.

İkinci haftanın ilk gününde alıanan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Liverpool (İngiltere) - Ajax (Hollanda): 2-1

B Grubu

Porto (Portekiz) - Club Brugge (Belçika): 0-4

Bayer Leverkusen (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya): 2-0

C Grubu

Viktoria Plzen (Çekya) - Inter (İtalya): 0-2

Bayern Münih (Almanya) - Barcelona (İspanya): 2-0

D Grubu

Sporting (Portekiz) - Tottenham (İngiltere): 2-0

Olimpik Marsilya (Fransa) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 0-1

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14/09/2022 08:44