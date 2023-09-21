UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonunun ilk haftası 8 maçla tamamlandı. A Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray, Kopenhag ile 2-2 berabere kalırken Bayern Münih, sahasında Manchester United'ı 4-3 yendi.
21/09/2023
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, A, B, C ve D gruplarında maçlar oynandı.
A Grubu'nda yer alan temsilcimiz Galatasaray, sahasında ağırladığı Kopenhag karşısında 35. dakikada Mohamed Elyounoussi ve 58. dakikada Diogo Gonçalves'in golleriyle 2-0 geriye düştü.
Konuk ekip, Elias Jelert'in kırmızı kart görmesiyle 73. dakikada 10 kişi kaldı. 86. dakikada Sacha Boey ile farkı bire indiren sarı-kırmızılı takım, 88. dakikada Tete ile beraberliği yakaladı. Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.
Galatasaray'ın da yer aldığı A Grubu mücadelesinde Bayern Münih ise sahasında Manchester United'ı ağırladı.
Alman ekibi Leroy Sane, Serge Gnabry, Harry Kane (penaltı) ve Mathys Tel'in golüyle rakibini 4-3 yendi. Manchester United'ın gollerini Rasmus Hojlund ve Casemiro (2) kaydetti.
B Grubu maçında Arsenal, Hollanda ekibi PSV'yi Bukayo Saka, Leandro Trossard, Gabriel Jesus ve Martin Odegaard'ın golleriyle 4-0 mağlup etti.
C Grubu mücadelesinde ise Real Madrid, sahasında Union Berlin'i 90+4. dakikada İngiliz yıldızı Jude Bellingham'ın attığı golle 1-0 yendi.
D Grubu'nda geçen yılın finalisti Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta Real Sociedad ile 1-1 berabere kaldı. İspanyol ekibinin Brais Mendez ile öne geçtiği karşılaşmada Inter'e puanı getiren golü Lautaro Martinez attı.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Galatasaray - Kopenhag (Danimarka): 2-2
Bayern Münih (Almanya) - Manchester United (İngiltere): 4-3
B Grubu
Arsenal (İngiltere) - PSV Eindhoven (Hollanda): 4-0
Sevilla (İspanya) - Lens (Fransa): 1-1
C Grubu
Real Madrid (İspanya) - Union Berlin (Almanya): 1-0
Braga (Portekiz) - Napoli (İtalya): 1-2
D Grubu
Benfica (Portekiz) - Salzburg (Avusturya): 0-2
Real Sociedad (İspanya) - Inter (İtalya): 1-1