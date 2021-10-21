UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta salı ve çarşamba günü oynanan maçlarla tamamlandı.

Devler Ligi'nin üçüncü haftasında alınan sonuçlar şöyle:

19 Ekim Salı:

Beşiktaş - Sporting Lizbon (Portekiz): 1-4

Club Brugge (Belçika) - Manchester City (İngiltere): 1-5

PSG (Fransa) - Leipzig (Almanya): 3-2

Atletico Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere): 2-3

Porto (Portekiz) - Milan (İtalya): 1-0

Ajax (Hollanda) - Borussia Dortmund (Almanya): 4-0

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Real Madrid (İspanya): 0-5

Inter (İtalya) - Sheriff (Moldova): 3-1

20 Ekim Çarşamba:

Barcelona (İspanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 1-0

Salzburg (Avusturya) - Wolfsburg (Almanya): 3-1

Benfica (Portekiz) - Bayern Münih (Almanya): 0-4

Manchester United (İngiltere) - Atalanta (İtalya): 3-2

Young Boys (İsviçre) - Villarreal (İspanya): 1-4

Lille (Fransa) - Sevilla (İspanya): 0-0

Zenit (Rusya) - Juventus (İtalya): 0-1

Chelsea (İngiltere) - Malmö (İsveç): 4-0

Beşiktaş, 3. haftayı da puansız kapattı

C Grubu'nda yer alan temsilcimiz Beşiktaş, Portekiz'in Sporting Lizbon takımı konuk etti. Sporting, karşılaşmayı 15 ve 27. dakikalarda Sebastian Coates, 44. dakikada penaltıdan Pablo Sarabia ve 89. dakikada Paulinho'nun golleriyle 4-1 kazandı. Siyah-beyazlıların golünü 24. dakikada Cyle Larin kaydetti. Sporting Lizbon'un 3 puana ulaştığı grupta Beşiktaş'ın puanı bulunmuyor.

C Grubu'ndaki diğer karşılaşmada ise Ajax, sahasında Borussia Dortmund'u 4-0 yendi. Ajax'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Marco Reus kendi kalesine, 25. dakikada Daley Blind, 57. dakikada Antony ve 72. dakikada Sebastien Haller kaydetti.

Manchester City farklı kazandı

A Grubu'nda ise İngiltere ekibi Manchester City, deplasmanda Belçika'nın Club Brugge takımını 5-1 yendi. Konuk ekibin gollerini 30. dakikada Joao Cancelo, 43. dakikada penaltıdan ve 84. dakikada Riyad Mahrez, 53. dakikada Kyle Walker, 67. dakikada Cole Palmer attı. Bu sonuçla Manchester City 6 puana yükseldi, Club Brugge ise 4 puanda kaldı.

Liverpool 3'te 3 yaptı, Salah'tan ilk

B Grubu maçında Liverpool, deplasmanda Atletico Madrid'i 3-2 yenerek 3'te 3 yaptı. Liverpool'un gollerini 8 ve penaltıdan 78. dakikalarda Muhammed Salah, 13. dakikada Naby Keita attı. Ev sahibi ekibin gollerini 20 ve 34. dakikalarda Antoine Griezmann kaydetti. Griezmann, 52. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Öte yandan Salah, Liverpool tarihinde üst üste 9 maçta gol atan ilk futbolcu oldu.

PSG'yi Messi ve Mbappe güldürdü

A Grubu'nda ise Paris Saint-Germain (PSG), Leipzig'i 9. dakikada Kylian Mbappe, 67 ve penaltıdan 74. dakikada Lionel Messi'nin golleriyle 3-2 mağlup etti. Leipzig'in golleri, 28. dakikada Andre Silva ve 57. dakikada Nordi Mukiele'den geldi. Bu sonuçla PSG, 7 puanla zirvede yer aldı.

Barça 1 attı, 3 aldı

E Grubu'nda İspanya'nın Barcelona takımı, sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i 36. dakikada Gerard Pique'nin attığı golle 1-0 yendi. Barcelona'nın ilk galibiyetini aldığı grupta Dinamo Kiev'in bir puanı bulunuyor.

Pique, 16 gole ulaşarak Şampiyonlar Ligi'nin en skorer savunma oyuncusu Brezilyalı Roberto Carlos'u yakaladı.

G Grubu'nda ise Avusturya ekibi Salzburg, evinde Almanya'nın Wolfsburg takımını 3-1 yendi. Ev sahibi ekibin gollerini 3. dakikada Karim Adeyemi, 65 ve 77. dakikalarda Noah Okafor kaydetti. Wolfsburg'un tek golü, 15. dakikada Lukas Nmecha'dan geldi. Bu sonuçla Salzburg 7 puana yükseldi, Wolfsburg ise 2 puanda kaldı.

ManU'dan müthiş geri dönüş

F Grubu maçında Manchester United, sahasında Atalanta'yı 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 yendi. Manchester ekibine galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Marcus Rashford, 75. dakikada Harry Maguire ve 81. dakikada Cristiano Ronaldo attı.

Konuk takımın gollerini 15. dakikada Mario Pasalic ve 29. dakikada Merih Demiral kaydetti. Atalanta kariyerindeki ilk golünü atan milli futbolcu Merih Demiral, sakatlanarak ikinci yarıda oyundan çıktı. Bu sonuçla Manchester United 6 puana ulaştı, Atalanta 4 puanda kaldı.

Lille ile Sevilla berabere

G Grubu'nda milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in görev yaptığı maçta Lille, evinde Sevilla karşısında 0-0'lık beraberliğe razı oldu. Bu sonucun ardından Sevilla 3, Lille 2 puana ulaştı.

Son şampiyon Chelsea, 3 puanı 4 golle aldı

Son şampiyon Chelsea ise H Grubu'nda Malmö'yü 9. dakikada Andreas Christensen, 21 ve 57. dakikalarda penaltıdan Jorginho, 48. dakikada Kai Havertz'in kaydettiği gollerle 4-0 mağlup etti. Chelsea'nin 6 puana çıktığı grupta Malmö'nün puanı bulunmuyor.

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21/10/2021 09:38