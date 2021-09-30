UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında ikinci haftanın heyecanı yaşandı. Dev organizasyonda oynanan 16 maçta 42 gol atıldı. İşte sonuçlar...
30/09/2021
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 2. hafta, salı ve çarşamba günü oynanan maçlarla tamamlandı. İşte sonuçlar...
28 Eylül Salı:
Ajax (Hollanda) - Beşiktaş: 2-0
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Inter (İtalya): 0-0
Paris Saint-Germain (Fransa) - Manchester City (İngiltere): 2-0
Leipzig (Almanya) - Club Brugge (Belçika): 1-2
Porto (Portekiz) - Liverpool (İngiltere): 1-5
Milan (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya): 1-2
Borussia Dortmund (Almanya) - Sporting Lizbon (Portekiz): 1-0
Real Madrid (İspanya) - Sheriff (Moldova): 1-2
29 Eylül Çarşamba:
Atalanta (İtalya) - Young Boys (İsviçre): 1-0
Zenit (Rusya) - Malmö (İsveç): 4-0
Bayern Münih (Almanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 5-0
Benfica (Portekiz) - Barcelona (İspanya): 3-0
Manchester United (İngiltere) - Villarreal (İspanya): 2-1
Wolfsburg (Almanya) - Sevilla (İspanya): 1-1
Salzburg (Avusturya) - Lille (Fransa): 2-1
Juventus (İtalya) - Chelsea (İngiltere): 1-0