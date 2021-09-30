UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında ikinci haftanın heyecanı yaşandı. Dev organizasyonda oynanan 16 maçta 42 gol atıldı. İşte sonuçlar...

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30/09/2021

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 2. hafta, salı ve çarşamba günü oynanan maçlarla tamamlandı. İşte sonuçlar...

28 Eylül Salı:

Ajax (Hollanda) - Beşiktaş: 2-0

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Inter (İtalya): 0-0

Paris Saint-Germain (Fransa) - Manchester City (İngiltere): 2-0

Leipzig (Almanya) - Club Brugge (Belçika): 1-2

Porto (Portekiz) - Liverpool (İngiltere): 1-5

Milan (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya): 1-2

Borussia Dortmund (Almanya) - Sporting Lizbon (Portekiz): 1-0

Real Madrid (İspanya) - Sheriff (Moldova): 1-2

29 Eylül Çarşamba:

Atalanta (İtalya) - Young Boys (İsviçre): 1-0

Zenit (Rusya) - Malmö (İsveç): 4-0

Bayern Münih (Almanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 5-0

Benfica (Portekiz) - Barcelona (İspanya): 3-0

Manchester United (İngiltere) - Villarreal (İspanya): 2-1

Wolfsburg (Almanya) - Sevilla (İspanya): 1-1

Salzburg (Avusturya) - Lille (Fransa): 2-1

Juventus (İtalya) - Chelsea (İngiltere): 1-0

30/09/2021 09:50
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TAGS: UEFA Şampiyonlar Ligi
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