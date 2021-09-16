UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu grup aşamasınin ilk haftası salı ve çarşamba günü oynanan maçlarla tamamlandı.

Ronaldo'dan rekor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında İsviçre ekibi Young Boys, İngiltere temsilcisi Manchester United'ı ağırladığı F Grubu mücadelesini 2-1 kazandı. Konuk takımın golünü 13. dakikada Cristiano Ronaldo, Young Boys'un gollerini 66. dakikada Nicolas Moumi Ngamaleu ve 90+5. dakikada Jordan Siebatcheu attı. Manchester ekibinde Aaron Wan-Bissaka, 35. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Öte yandan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde birçok rekora imza attı. Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 177. maçına çıkan Ronaldo, turnuvanın en fazla forma giyen ismi İspanyol Iker Casillas'ın rekorunu egale etti.

Turnuvada 36 farklı takıma gol atan Portekizli yıldız, bu alanda Arjantinli Lionel Messi'yi de yakaladı."Devler Ligi"nde üst üste 17 sezondur fileleri havalandıran Ronaldo, Karim Benzema ve Messi ile paylaştığı 16 sezonluk rekoru geride bıraktı. Şampiyonlar Ligi tarihinin en skorer futbolcusu Ronaldo, gol sayısını da 135'e çıkardı.

E Grubu maçında ise Bayern Münih, deplasmanda Barcelona'yı 34. dakikada Thomas Müller, 56 ve 85. dakikalarda Robert Lewandowski'nin golleriyle 3-0 yendi.

Milli futbolcular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği Lille, G Grubu maçında ağırladığı Wolfsburg ile 0-0 berabere kaldı.

H Grubu'nda son şampiyon Chelsea, sahasında Zenit'i 69. dakikada Romelu Lukaku'nun kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş ilk maçında mağlup

C Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş, konuk ettiği Almanya'nın Borussia Dortmund takımına 2-1 yenildi. Alman ekibinin gollerini 20. dakikada Jude Bellingham ve 45+3. dakikada Erling Haaland atarken siyah-beyazlıların golünü 90+4. dakikada Francisco Montero kaydetti.

Bellingham, Mbappe'yi geride bıraktı

Öte yandan Bellingham, Şampiyonlar Ligi'nde art arda iki maçta gol atan en genç oyuncu (18 yaş 78 gün) oldu. İngiliz futbolcu, Mart 2017'de 18 yaş 85 günlükken bunu başaran Fransız Kylian Mbappe'yi geride bıraktı.

Sheriff galibiyetle başladı

D Grubu'nda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i ağırlayan Sheriff, Moldova'yı ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında temsil etti.

Ev sahibi takım, 16. dakikada Adama Traore ve 62. dakikada Momo Yansane'nin attığı gollerle maçı 2-0 kazanarak "Devler Ligi"ne galibiyetle başladı.

B Grubu maçında Liverpool, sahasında Milan'ı 9. dakikada kendi kalesine Fikayo Tomori, 49. dakikada Muhammed Salah, 69. dakikada Jordan Henderson'ın attığı gollerle 3-2 yendi. Milan'ın gollerini 42. dakikada Ante Rebic ve 44. dakikada Brahim Diaz kaydetti.

9 gollü maç City'nin

Geçen yılın finalisti Manchester City'nin evinde Leipzig'i 6-3 yendiği A Grubu mücadelesi, gecenin en gollü maçı oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 16. dakikada Nathan Ake, 28. dakikada Nordi Mukiele kendi kalesine, 45+2. dakikada penaltıdan Riyad Mahrez, 56. dakikada Jack Grealish, 75. dakikada Joao Cancelo ve 85. dakikada Gabriel Jesus attı. Leipzig'de Christopher Nkunku 42, 51 ve 73. dakikalarda bulduğu gollerle "hat-trick" yaptı.

A Grubu'nda Club Brugge ile Paris Saint-Germain (PSG) 1-1 berabere kaldı. PSG, 15. dakikada Ander Herrera'nın golüyle 1-0 öne geçse de Club Brugge, 27. dakikada Hans Vanaken ile rakip fileleri havalandırarak maçın skorunu belirledi.

PSG'nin üç yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, Lionel Messi ve Neymar bu sezon ilk kez aynı anda ilk 11'de sahaya çıktı. Mbappe, 51. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Real son nefeste

D Grubu ilk hafta maçında İspanyol temsilcisi Real Madrid, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalyan ekibi Inter'i 90. dakikada bulduğu golle deplasmanda 1-0 mağlup etti.

İlk hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

14 Eylül Salı:

Young Boys (İsviçre) - Manchester United (İngiltere): 2-1

Sevilla (İspanya) - Salzburg (Avusturya): 1-1

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz): 0-0

Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya): 0-3

Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya): 2-2

Lille (Fransa) - Wolfsburg (Almanya): 0-0

Malmö (İsveç) - Juventus (İtalya): 0-3

Chelsea (İngiltere) - Zenit (Rusya): 1-0

15 Eylül Çarşamba:

Beşiktaş - Borussia Dortmund (Almanya): 1-2

Sheriff (Moldova) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-0

Club Brugge (Belçika) - PSG (Fransa): 1-1

Manchester City (İngiltere) -Leipzig (Almanya): 6-3

Atletico Madrid (İspanya) - Porto (Portekiz): 0-0

Liverpool (İngiltere) - Milan (İtalya): 3-2

Sporting Lizbon (Portekiz) - Ajax (Hollanda): 1-5

Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya): 0-1

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16/09/2021 10:59