UEFA Şampiyonlar Ligi'nde turu garantileyenler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları geride kalırken bazı takımlar üst tura çıkmayı garantiledi. İşte Devler Ligi'nde son 16 turu biletini cebine koyan ekipler...

1- Juventus (H Grubu)

H Grubu 4. hafta maçında konuk ettiği Rus ekibi Zenit`i 4-2 mağlup eden İtalyan temsilcisi son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

2- Bayern Münih (E Grubu)

4. hafta maçında sahasında Portekiz temsilcisi Benfica`yı 5-2 yenen Alman devi Bayern Münih, son iki maç öncesi üst tur biletini cebine koydu.

3- Ajax (C Grubu)

Temsilcimiz Beşiktaş`ın yer aldığı C Grubu`nda Hollada`nın Ajax takımı, Alman ekibi Borussia Dortmund`u deplasmanda 3-1 yenerek 4`te 4 yapıp son 16 takım arasına kalmayı garantiledi.

4- Liverpool (B Grubu)

4. hafta maçında İngiliz temsilcisi Liverpool, konuk ettiği İspanyol ekibi Atletico Madrid`i 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 12`ye çıkaran Liverpool, son 16 turu biletini cebine koydu.

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04/11/2021 08:44