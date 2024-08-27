UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalacak son 7 takım belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş maçları bugün ve yarın oynanacak ve "Devler Ligi"nde mücadele edecek son 7 takım belli olacak.

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27/08/2024

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UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalacak son 7 takım belli oluyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre'nin Young Boys takımını ağırlayacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.

Rövanş maçları programı ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Bugün:

22.00 Galatasaray - Young Boys (İsviçre) (2-3)

22.00 Sparta Prag (Çekya) - Malmö (İsveç) (2-0)

22.00 Salzburg (Avusturya) - Dinamo Kiev (Ukrayna) (2-0)

Yarın:

19.45 Karabağ (Azerbaycan) - GNK Dinamo (Hırvatistan) (0-3)

22.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Midtjylland (Danimarka) (1-1)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)- Bodo/Glimt (Norveç) (1-2)

22.00 Slavia Prag (Çekya) - Lille (Fransa) (0-2)

27/08/2024 10:09
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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