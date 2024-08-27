UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalacak son 7 takım belli oluyor
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş maçları bugün ve yarın oynanacak ve "Devler Ligi"nde mücadele edecek son 7 takım belli olacak.
27/08/2024
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre'nin Young Boys takımını ağırlayacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.
Rövanş maçları programı ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Bugün:
22.00 Galatasaray - Young Boys (İsviçre) (2-3)
22.00 Sparta Prag (Çekya) - Malmö (İsveç) (2-0)
22.00 Salzburg (Avusturya) - Dinamo Kiev (Ukrayna) (2-0)
Yarın:
19.45 Karabağ (Azerbaycan) - GNK Dinamo (Hırvatistan) (0-3)
22.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Midtjylland (Danimarka) (1-1)
22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)- Bodo/Glimt (Norveç) (1-2)
22.00 Slavia Prag (Çekya) - Lille (Fransa) (0-2)27/08/2024 10:09