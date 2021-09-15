UEFA Şampiyonlar Liginin ilk haftası iki maçla devam etti

Borussia Dortmund, Beşiktaş'ı 2-1, Sheriff ise Shakhtar Donetsk'i 2-0 yendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının ilk haftasına iki maçla devam edildi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında TSİ 19.45'te oynanan Beşiktaş-Borussia Dortmund ve Sheriff-Shakhtar Donetsk maçları sona erdi.

C Grubu'nda Almanya'nın Borussia Dortmund takımı, Beşiktaş'a konuk olduğu karşılaşmayı 20. dakikada Jude Bellingham ve 45+3. dakikada Erling Haaland'ın golleriyle 2-1 kazandı. Siyah-beyazlıların golünü 90+4. dakikada Francisco Montero kaydetti.

Öte yandan Bellingham, Şampiyonlar Ligi'nde art arda iki maçta gol atan en genç oyuncu (18 yaş 78 gün) oldu. İngiliz futbolcu, Mart 2017'de 18 yaş 85 günlükken bunu başaran Fransız Kylian Mbappe'yi geride bıraktı.

Sheriff galibiyetle başladı

D Grubu'nda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i ağırlayan Sheriff, Moldova'yı ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında temsil etti.

Ev sahibi takım, 16. dakikada Adama Traore ve 62. dakikada Momo Yansane'nin attığı gollerle maçı 2-0 kazanarak "Devler Ligi"ne galibiyetle başladı.

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15/09/2021 22:43