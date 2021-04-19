UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatına onay verdi

UEFA Yönetim Kurulu, 2024-2025 sezonundan itibaren başlayacak olan 36 takımlı Şampiyonlar Ligi'ni oy birliğiyle kabul etti ve resmen açıkladı.

Avrupa futbolunda hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Avrupa'nın en büyük 12 takımı Avrupa Süper Ligi'ni resmen duyurdu. Bugün ise UEFA İcra Kurulu toplantı gerçekleştirerek, Şampiyonlar Ligi'nde 2024-25 sezonundan itibaren geçerli olacak yeni formatı kabul etti.

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı nasıl olacak?

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatına göre 36 takım UEFA'daki sıralamasına göre 4 farklı kategoriye ayrılacak. 36 takımın yer alacağı gruplarda 2 takım Wild Card yöntemiyle seçilecek. Oynadığı ligde Şampiyonlar Ligi vizesi alamayan fakat organizasyonda önemli başarılar elde etmiş iki kulüp Wild Card kontenjanından yararlanabilecek.

Grup aşamalarının kalkacağı yeni formatta takımlar, güçleri değişkenlik gösteren 10 rakiple karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nin ilk aşamasında her takım 5 iç saha ve 5 deplasmanda oynayacak. 10 maç sonucunda bir lig tablosu oluşacak. Lig sonunda genel puan sıralamasındaki ilk 8 takım doğrudan üst tura çıkarken, diğer 8 takım play-off usulü ile ikinci tur biletini alacak. Play-off etabında elenen takımlar ise UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

Son 16'dan itibaren kalan maçlar Şampiyonlar Ligi'nin klasik formatındaki gibi oynanacak.

Bu habere tepkiniz:



19/04/2021 16:36