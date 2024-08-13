UEFA Süper Kupa heyecanı yarın akşam TRT'de yaşanacak

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde zafere ulaşan Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Atalanta'nın karşılaşacağı Süper Kupa maçı, Polonya'nın başkenti Varşova'daki Narodowy Stadı'nda oynanacak.

Real Madrid ile Atalanta arasındaki karşılaşma, yarın TSİ 22.00'de canlı yayınla TRT 1, tabii ve TRT Radyo 1’de futbolseverlerle buluşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi yayın haklarını alan TRT, üç yıllık heyecanın açılışını UEFA Süper Kupa maçıyla yapacak.