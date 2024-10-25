UEFA, Türk takımlarının kasasını doldurdu: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor ne kadar kazandı?

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25/10/2024

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UEFA, Türk takımlarının kasasını doldurdu: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor ne kadar kazandı?

Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile Konferans Ligi'nde yer alan Başakşehir'in şu ana kadar UEFA'dan kasasına giren para belli oldu. Öte yandan Avrupa macerasına play-off turunda veda eden Trabzonspor'un da kazancı açıklandı.

Football Coefficient'in verilerine göre Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'un Avrupa macerasında şimdiye kadar kasasına koyduğu miktar belli oldu. İşte Avrupa kupalarında şu ana kadar en fazla para kazanan ilk 10 takım ve Türk ekiplerinin sıralaması:

- Market payı, lig sıralaması netleşmediği için hesaba dahil edilmedi.

1- Aston Villa - 36.8 milyon euro

2- Liverpool - 36.5 milyon euro

3- Manchester City - 34.8 milyon euro

4- Monaco - 34.5 milyon euro

5- Brest - 34.3 milyon euro

6- Bayer Leverkusen - 34 milyon euro

7- Inter - 33.7 milyon euro

8- Sporting - 33.4 milyon euro

9- Arsenal - 32.2 milyon euro

10- Barcelona - 31.2 milyon euro

37- Galatasaray - 12.6 milyon euro

54- Fenerbahçe - 7 milyon euro

72- Beşiktaş - 5.5 milyon euro

103- Başakşehir - 3.8 milyon euro

132- Trabzonspor - 1.2 milyon euro

25/10/2024 15:35
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TAGS: UEFA, Türk takımları
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