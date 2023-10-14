UEFA, Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032 ev sahipliği için aday statlarını duyurdu

UEFA, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2032) ortak ev sahipliği yapacak Türkiye ile İtalya'nın aday statları açıkladı.

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14/10/2023

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UEFA, Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032 ev sahipliği için aday statlarını duyurdu

İki ülkeden toplam 20 aday stadın 10'u, UEFA tarafından 2026 Ekim'e kadar açıklanacak. Her ülkeden 5'er statta, turnuva maçları oynanacak.

UEFA'nın açıklamasına göre, aday statlar şöyle:

Türkiye

1- Atatürk Olimpiyat Stadı

2- Ankara Yeni 19 Mayıs Stadı

3- Galatasaray RAMS Park

4- Fenerbahçe Ülker Stadı

5- Bursa Büyükşehir Belediye Stadı

6- Trabzonspor Papara Park

7- Konya Büyükşehir Belediye Stadı

8- Gaziantep Kalyon Stadı

9- Eskişehir Atatürk Stadı

10- Antalya Corendon Airlines Park

İtalya

Milano: San Siro - Giuseppe Meazza Stadı

Roma: Olimpiyat Stadı

Bari: San Nicola Stadı

Napoli: Diego Armando Maradona Stadı

Floransa: Artemio Franchi Stadı

Torino: Juventus Stadı

Cenova: Luigi Ferraris Stadı

Verona: Marcantonio Bentegodi Stadı

Bologna: Renato Dell'Ara Stadı

Calgiari: Sant'Elia Stadı

14/10/2023 11:14
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TAGS: spor, haber, kıbrıs
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